81-летнюю пенсионерку из Саранска заподозрили в краже золотой цепочки

Полиция Саранска подозревает 81-летнюю местную жительницу в краже золотой цепочки. Инцидент случился в одной из больниц города.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, одна из пациенток учреждения выронила украшение, переодеваясь в кабинете флюорографии. Не заметив пропажи, она ушла из кабинета, а когда хватилась украшения и вернулась, цепочки не было.

Оказалось, что цепочку подобрала стоявшая в очереди бабушка. По ее словам, она не отдала находку медперсоналу из-за недоверия. Вместо этого пенсионерка решила дождаться, пока владелица украшения разместит в больнице объявление о пропаже, и вернуть цепочку лично.

Как сообщалось ранее, житель Саранска подал заявление в полицию, сообщив, что с его банковской карты пропали деньги.

Источник: 13.мвд.рф