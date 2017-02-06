Волонтерами оргкомитета "Россия-2018" в Саранске выбраны 1300 человек

В Саранске 1300 человек станут волонтерами Оргкомитета "Россия-2018". Об этом стало известно после окончания регистрации кандидатов в волонтеры к чемпионату мира по футболу – 2018.

В общей сложности было подано 5692 заявки из 54 стран мира и 180 городов. Больше всего заявок поступило из таких стран, как Египет, Нигерия, Мексика, США, Колумбия, Китай и Индонезия.

Отметим, что кампания по набору волонтеров Кубка Конфедераций - 2017 и чемпионата мира – 2018 стала одной из самых масштабных в истории волонтерского движения и побила рекорд мундиалей по числу поданных заявок от кандидатов.

Как сообщалось ранее, на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Мордовии будет утверждена концепция программы языковой поддержки.

Источник: izvmor.ru