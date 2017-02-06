Пункты проведения ЕГЭ исчезнут из 10 районов Мордовии

В 2017 году сразу из десяти районов Мордовии исчезнут пункты проведения ЕГЭ. Об этом сообщила председатель государственной экзаменационной комиссии РМ Галина Лотванова.

По ее словам, своего пункта не будет в муниципальных образованиях, где менее 65 выпускников. Это Атюрьевский, Большеберезниковский, Большеигнатовский, Дубенский, Ельниковский, Кадошкинский, Кочкуровский, Ромодановский, Теньгушевский и Старошайговский районы региона-13. Одиннадцатиклассников из этих районов будут подвозить в соседние.

Как сообщалось ранее, в Пролетарском районе Саранска будет построена новая школа. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено около 400 млн рублей.

"Перед администрацией города стоит задача – ребята с ул. Солнечная 1 сентября должны услышать первый звонок и переступить порог новой, современной школы", - отметил мэр города Петр Тултаев.

Источник: izvmor.ru