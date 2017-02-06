В Мордовии столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на 11-м километре трассы Потьма – Барашево, где шофер на "Шкоде" вылетел на "встречку" и протаранил "Логан".

В результате ДТП двум пассажирам французской иномарки понадобилась помощь медиков.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске на мосту по ул. Титова произошло тройное ДТП, где в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".

По имеющимся данным, водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил еще и отечественную легковушку. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

Источник: izvmor.ru