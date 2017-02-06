Новые автобусы к ЧМ-2018 уже прибыли в Саранск

В пятницу, 3 февраля, глава РМ Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев приняли участие в торжественной церемонии передачи 50 пассажирских автобусов к ЧМ-2018.

Сообщается, что современные низкопольные автобусы белорусского производства имеют огромную вместительность, в них установлена система наклона пола и аппарель для въезда и выезда инвалидов-колясочников. Количество мест сидения – 20. Общее число мест – 28. Все без исключения автобусы соответствуют классу экологической безопасности Евро-5.

Через пару месяцев ожидается прибытие 30 новых троллейбусов. Таким образом автопарк "Горэлектротранса" обновится почти на две трети.

Источник: info-rm.com