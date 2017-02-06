Тройное ДТП в Саранске: виновница аварии и 16-летний подросток госпитализированы

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на Юго - Западном шоссе, где автоледи на ВАЗе выехала на "встречку" и столкнулась с "Нивой", которую отбросило на УАЗ.

Вследствие ДТП виновница аварии и 16-летний пассажир "Нивы" были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Саранске на мосту по ул. Титова произошло тройное ДТП, где в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".

По имеющимся данным, водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил еще и отечественную легковушку. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.