Инновационный вагон-хоппер из Мордовии прошел сертификацию

Корпорация транспортного машиностроения "РМ Рейл" стратифицировала первый в Российской Федерации вагон-хоппер из алюминиевых сплавов.

Как рассказали в компании, разрешение на его серийное производство получено в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. Производиться вагон будет в Мордовии.

Эксперты подчеркивают, что алюминиевый хоппер – уникальный вид вагона для российских железных дорог с целым рядом преимуществ, которые станут высоко оценены грузоперевозчиками. Изготовитель не останавливается на достигнутом и вместе с партнерами работает над разработкой вагона-цистерны и полувагона из алюминиевых сплавов.

Источник: izvmor.ru