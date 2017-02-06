В Мордовии столкнулись ВАЗ и "Фольксваген": есть пострадавший

В Рузаевском районе произошло ДТП.
Инцидент случился на магистрали Нижний Новгород – Саратов, где студент на вазовский "девятке" столкнулся с фургоном марки "Фольксваген".
В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир ВАЗа.
Ранее сообщалось, что в Саранске на мосту по ул. Титова произошло тройное ДТП, где в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".
По имеющимся данным, водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил еще и отечественную легковушку. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.
Источник: izvmor.ru