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В Мордовии разыскивают без вести пропавшего Грохотова Александра Юрьевича

В Мордовии разыскивают без вести пропавшего Грохотова Александра Юрьевича

Полиция Мордовии объявила в розыск жителя Атюрьевского района д. Татарская Велязьма Грохотова Александра Юрьевича.

Сообщается, что 2 февраля текущего года он ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, лицо круглое, средней полноты, нос прямой.

Был одет: куртка болоньевая синего цвета, шапка кожаная с мехом, джинсы синие, черные ботинки.

Кому что-либо известно о местонахождении гражданина Грохотова, просьба сообщить в полицию.


Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия