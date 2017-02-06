В Саранске СКР по РМ проводит проверку по факту обрушения стены в детском саду

СКР по РМ проводит доследственную проверку по факту обрушения декоративной стены в детском дошкольном учреждении Саранска.

Сообщается, что следователем проведено обследование участка ЧП, в процессе которого определено, что произошло обрушение c уличной стороны. Вследствие обрушения никто не получил травмы.

Согласно предварительным сведениям, детское дошкольное учреждение по ул. Солнечная введено в эксплуатацию в декабре 2012 года. В настоящее время проводятся работы по демонтированию трех подобных стен, на которых имеются трещины.

Также ведутся проверочные мероприятия, нацеленные на установление абсолютно всех факторов случившегося. Назначена судебно-строительная экспертиза. В процессе проверки будет дана юридическая оценка поступкам проектных и строительных учреждений, а также лица, отвечающего за соответствующее техническое состояние сооружения.

Источник: СУ СКР по РМ