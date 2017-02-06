На дорогах Мордовии погибло 19 человек в 2017 году

С начала 2017 года на дорогах Мордовии погибло 19 человек.

Сообщается, что 15 ДТП, жертвами которых стали 19 человек, случились на встречной полосе.

Как отмечают в республиканской Госавтоинспекции, причина большинства таких ДТП – человеческий фактор.

"Шоферы, начиная обгон, часто не убеждаются в безопасности подобного маневра, не учитывают видимость, дорожные и погодные условия", - говорят дорожные инспекторы.

Ранее сообщалось, что в Саранске на мосту по ул. Титова произошло тройное ДТП, где в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".

По имеющимся данным, водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил еще и отечественную легковушку. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

Источник: Госавтоинспекция Мордовии