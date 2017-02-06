Лыжник из Мордовии Рауль Шакирзянов поедет в Сыктывкар на финал Кубка России

Стал известен полный состав участников финала Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут с 24 февраля по 1 марта в Сыктывкаре.

Участие в финале должен принять и спортсмен из Мордовии Рауль Шакирзянов. Пока что он находится в Пхенчхане (Южная Корея), где стартовал 12-й этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Он вошел в предварительный состав участников для выступления в скиатлоне 4 февраля. Кроме того, в Пхенчхане находится еще один спортсмен мордовской КСШОР Артем Мальцев. Возможно, он также станет участником данного этапа.

Как сообщалось ранее, биатлонистка из Мордовии Надежда Дубова не слишком удачно начала свои выступления на XXVIII всемирной Универсиаде в Алма-Ате. Представительница СШОР РМ по зимним видам спорта и Ульяновского педуниверситета заняла 21 место в индивидуальной гонке.