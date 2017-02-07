В Пролетарском районе Саранска ВАЗ опрокинулся на бок

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился в Пролетарском районе возле магазина "Вираж", где шофер ВАЗа не справился с управлением и опрокинулся на бок.

О состоянии водителя неизвестно. На данный момент подробности ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Саранске на мосту по ул. Титова произошло тройное ДТП, где в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".

По имеющимся данным, водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил еще и отечественную легковушку. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

Источник: izvmor.ru