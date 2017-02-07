Осипов: думаю, у "Мордовии" все наладится

Защитник и капитан "Мордовии" Евгений Осипов прокомментировал перестановки в руководстве и тренерском штабе клуба. Ранее стало известно, что пост директора "Мордовии" займет Алексей Порфененко, а Марат Мустафин будет и.о. главного тренера.

"Пока трудно что-то сказать, прошло мало времени. Алексей Николаевич должен приехать к нам на сбор, чтобы познакомиться и пообщаться. Что касается главного тренера, то у нас поменялось достаточно многое: тренировочный процесс плюс произошли кое-какие изменения в быту.

Мы приложим максимум усилий, чтобы выбраться из зоны вылета и подняться повыше в турнирной таблице. У нас очень хорошая и опытная команда. Будем стараться. Думаю, все наладится", - приводит слова Осипова пресс-служба "Мордовии".

Источник: fc-mordovia.ru