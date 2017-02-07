Водители Саранска не всегда уступают дорогу "скорой помощи"

Далеко не все автолюбители Саранска, выезжая на дороги города, готовы пропускать в случае необходимости "скорую помощь". К таким выводам пришли госавтоинспекторы и врачи "скорой помощи" в результате проведенной проверки в столице Мордовии.

Согласно ПДД, заметив автомобиль со спецсигналами, водитель должен пропустить его на перекрестке или снизить скорость и прижаться к обочине. Однако далеко не везде данные условия соблюдались. Если около домов водители еще пропускали медицинский автомобиль, то при выезде с прилегающих территорий на главную автодорогу на него частенько не обращали внимания. Лишь за 2 часа рейда проверяющие выявили 4 водителя – нарушителя.

В Госавтоинспекции Мордовии пообещали, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, в том числе и с другими службами.

Источник: gibdd.ru/r/13