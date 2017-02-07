В Мордовии столкнулись две иномарки: водитель "Киа" скончался на месте ДТП

Под Саранском произошло смертельное ДТП.

Инцидент случился в Лямбирском районе возле с. Болотниково, где шофер на "Киа" выехал на "встречку" и протаранил "Фольксваген".

В результате происшествия на месте скончался виновник ДТП, водитель немецкой иномарки госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Саранске на мосту по ул. Титова произошло тройное ДТП, где в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".

По имеющимся данным, водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил еще и отечественную легковушку. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

Источник: izvmor.ru