Приставы Мордовии сдали кровь в качестве доноров

В Мордовии судебные приставы стали донорами крови. Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, 58 сотрудников ведомства сдали кровь в мобильном центре переливания крови, который прибыл прямо на территорию управления.

Все средства, полученные от данного мероприятия, пойдут в фонд поддержки Рузаевского детского дома, шефство над которым приставы РМ несут уже несколько лет.

Как сообщалось ранее, далеко не все автолюбители Саранска, выезжая на дороги города, готовы пропускать в случае необходимости "скорую помощь". К таким выводам пришли госавтоинспекторы и врачи "скорой помощи" в столице Мордовии в результате проведенной проверки.

Источник: r13.fssprus.ru/