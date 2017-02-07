В Саранске сын-алкоголик украл у матери золотую цепочку

Жительница Саранска стала жертвой ограбления со стороны собственного сына. О происшествии потерпевшая заявила в полицию.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Мордовии, женщина пожаловалась, что безработный молодой человек требовал денег на спиртное, а когда она отказала, решил забрать ее золотые украшения. Женщина пыталась помешать своему горе-сыночку, однако тот вырвал золотую цепочку у нее из рук и скрылся.

Подозреваемый был задержан, своей вины он не отрицал. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска подозревает 81-летнюю местную жительницу в краже золотой цепочки. Инцидент случился в одной из больниц города.

Источник: 13.мвд.рф