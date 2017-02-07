В магазинах Рузаевки продавали просроченные продукты

Россельхознадзор совместно с прокуратурой по РМ провели внеплановые проверки бизнесменов, торгующих пищевыми продуктами в Рузаевке.

В ходе ревизий было определено, что в магазинах продавались продукты питания с истекшим сроком годности в отсутствии каких-либо маркировок. На упаковках не было дат изготовления, данные о сроках годности не всегда доводились до потребителей. Все это не позволило определить безопасность продуктов. Помимо этого хорошие продукты хранились вместе с «просрочкой». Пищевые продукты лежали в антисанитарных условиях.

Наравне с этим ветеринарно-сопроводительные документы индивидуальные предприниматели показать не смогли.

В отношении нарушителей составлены протоколы на 165 тыс. рублей.

Источник: Прокуратура РМ