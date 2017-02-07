В Мордовии 3 бани сгорели в течение суток

В Мордовии в течение одного дня произошли 3 пожара в банях. Инциденты случились в Ельниках, Лямбире и поселке Красномайск в Кочкуровском районе, сообщает пресс-служба МЧС по РМ.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливаются причины пожаров, подсчитывается ущерб.

Как сообщалось ранее, в Октябрьском районе Саранска произошел пожар, на котором чуть не погиб ребенок. К счастью, спасатели вовремя прибыли на место ЧП и эвакуировали жильцов девятиэтажного дома.

Очаг пожара находился в подвале дома на улице Лихачева. Когда пожарные прибыли на место вызова, дым полностью заполнил подъезд. Было принято решение об эвакуации жильцов.

Источник: 13.mchs.gov.ru