ГИБДД Саранска штрафовала нарушителей ПДД на переходах

В Саранске проведена проверка пешеходных переходов. Ее провели сотрудники Госавтоинспекции Мордовии совместно с активистами регионального отделения ОНФ в РМ.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, особое внимание проверяющие уделили обследованию нерегулируемых переходов. Зачастую именно там водители не пропускают пешеходов, что приводит к авариям. В свою очередь, пешеходы также не отличаются примерным поведением и начинают переход дороги, не убедившись в ее безопасности.

В ходе рейда было выявлено несколько нарушений правил водителями и пешеходами в районе одного из крупнейших ТЦ Саранска по улице Волгоградская, а также на улицах Ульянова, Косарева, проспекте 50 лет Октября.

Источник: gibdd.ru/r/13