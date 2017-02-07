Мордовский лыжник завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Лыжник КСШОР Мордовии Артем Мальцев завоевал бронзовую награду на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Пхенчхане (Южная Корея). В тандеме с олимпийским чемпионом Никитой Крюковым Мальцев занял третье место в командном спринте свободным стилем, сообщает пресс-служба КСШОР.

Победу в гонке одержала еще одна российская пара - Андрей Парфёнов и Глеб Ретивых. Они опередили дуэт из Франции, завоевавший серебро.

Как сообщалось ранее, стал известен полный состав участников финала Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут с 24 февраля по 1 марта в Сыктывкаре. Участие в финале должен принять и спортсмен из Мордовии Рауль Шакирзянов.

Источник: КСШОР РМ