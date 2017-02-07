Водоем стадиона "Старт" в Саранске передадут на баланс города

Водоем у стадиона "Старт" в ближайшее время будет перемещен на баланс администрации Саранска.

По словам мэра Саранска Петра Тултаева, к 2018 году пруд обязан быть доступным для пляжного отдыха и купания горожан и гостей города. Пока лабораторный анализ здешней воды свидетельствует о том, что купание может пагубно отразиться на состоянии здоровья.

Отметим, что очистку водоема как правило проводят в зимнее время, но в данном году специальные службы уже не успеют осуществить генеральную уборку дна. Масштабная процедура по очистке "Старта" запланирована на зиму 2017-2018 годов, для того чтобы к лету водоем смог принять отдыхающих. Сюда завезут новейший пляжный песочек, обустроят спортивные площадки и релакс-зоны.

Источник: izvmor.ru