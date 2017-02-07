В Ичалковском и Инсарском районах появятся новые молочные комплексы

Глава Мордовии Владимир Волков встретился с гендиректором сыродельного комбината "Ичалковский" Николаем Киреевым и главой завода "Сармич" Александром Киреевым. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего развития предприятий и молочного животноводства в республике, сообщает пресс-служба главы РМ.

В частности, речь шла о строительстве двух новых молочных комплексов на 1200 голов дойного стада каждый в Ичалковском и Инсарском районах. В Ичалковском районе комплекс начнут строить уже в 2017 году, в Инсарском – в 2018-м. После запуска этих объектов объемы производства молока будут увеличены. Это, в свою очередь, позволит увеличить объемы производства сыра.

Источник: e-mordovia.ru