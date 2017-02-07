Гренадерский мост: история и особенности

Гренадерский мост располагается в Санкт-Петербурге и считается одним из наиболее привлекательных мостов не только в городе, но и во всей Российской Федерации. Он соединяет две стороны города - Выборгскую и Петроградскую. Увидеть фото этого сооружения вы можете прямо здесь https://mostotrest-spb.ru/bridges/grenaderskij.

История моста начинается еще с далекого 1758 года. Тогда на территории, где сейчас стоит Гренадерский мост, была наплавная переплава, благодаря которой жители города пешком могли добраться с одной стороны Большой Невки на другую. Еще тогда мост сделали разводным, чтобы суда могли без препятствий проплывать мимо него.

В 1806 году из-за непонятных соображений временное сооружение перенесли в другое место - выше по течению. Сегодня в том районе построен Сампсониевский мост. Здесь же соорудили лодочную переправу и небольшой порт, где люди могли купить рыбу и другую провизию.

Первый весьма укрепленный мост был поставлен во времена Октябрьской революции. Он был создан на свайном основании с двенадцатью пролетами - наибольший мост тех времен. Именно тогда он и получил свое нынешнее название - Гренадерский, в честь лейб-гвардии Гренадского полка, которая осела в том месте.

В 1951 году Блажевич создал новый проект, благодаря которому мост перестроили, сделав из него 18-пролетную металлическую конструкцию с разводным пролетом на левобережной опоре. Все дерево заменили на металл и провели дополнительное укрепление, а также установили электромеханический привод.

После этого реконструкции проводились в 1992 и 2000-х годах. Тогда заменили окраску и отремонтировали полимерное покрытие. В 2002 году по уникальному дизайну воссоздали художественную подсветку, благодаря чему мост превратился в настоящую достопримечательность.

В 2008-2009 годах полностью заменили трамвайные пути.

На сегодня Гренадерский мост является наиболее загруженным мостом Санкт-Петербурга. Он имеет пешую часть, а также позволяет проехать по себе любым наземным транспортом, что делает его наиболее проходимым.

Благодаря дополнительным металлическим конструкциям он может выдерживать нагрузку до нескольких тысяч тонн транспортных средств в независимости от погодных условий. Стоит также отметить, что именно этот мост считается самым красивым в городе.