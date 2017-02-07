Петр Тултаев запретил коммунальщикам Саранска ориентироваться на прогноз погоды в Интернете

Мэр Саранска Петер Тултаев сделал выговор коммунальным службам города, оказавшимся не готовыми к снегопаду, который обрушился на столицу Мордовии в минувшие выходные. Он раскритиковал работу руководителей служб, занимающихся уборкой города, однако выразил благодарность простым работникам (дворникам, механизаторам), которые трудились в экстремальных условиях.

Тултаев возмущает еще и тот факт, что при организации своей работы коммунальщики опираются на прогнозы погоды из Интернета.

"Ни на какой Интернет тут рассчитывать не нужно. Самый точный прогноз погоды сейчас специально для вас озвучу я. Итак, с сегодняшнего дня и до конца марта – зима со всеми ее проявлениями: снегопадами, гололедом, ветрами и прочим! Коммунальные службы должны быть всегда к этому готовы", - подчеркнул Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru