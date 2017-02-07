Недобросовестные жители Саранска воруют лопаты для уборки снега из подъездов

Во многих подъездах Саранска появились лопаты для уборки снега. В соседней Пензе было закуплено примерно 4500 штук такого инвентаря.

Около 100 жителей города уже воспользовались лопатами для уборки придворовой территории. Впрочем, далеко не всегда граждане возвращают инвентарь на место. Нередко оказывается, что лопаты попросту пропали из подъезда.

Во избежание краж в администрации города приняли решение закрепить лопаты за домкомами. Именно они будут отвечать за их сохранность. Скорее всего, теперь лопаты будут храниться в подсобном помещении.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петер Тултаев сделал выговор коммунальным службам города, оказавшимся не готовыми к снегопаду, который обрушился на столицу Мордовии в минувшие выходные.

Источник: izvmor.ru