Житель Саранска узнал у супруги данные банковской карты, чтобы сообщить их мошеннику

Житель Саранска обратился в полицию и рассказал, что лишился своих денег по вине мошенников. Как поведал 63-летний потерпевший, на его телефон позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил о временной блокировке его карты. Аферист пообещал, что сбой будет быстро устранен, но для этого попросил назвать данные карты.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, сперва потерпевший заявил, что не знает этих данных и уточнит их у жены. Затем мужчина продиктовал информацию мошеннику, а вскоре получил смс, в котором было сказано, что с его счета списались 50 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, житель Саранска подал заявление в полицию, сообщив, что с его банковской карты пропали деньги. Общая сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф