На трассе Саранск — Ульяновск в жесткое ДТП попали "Рено" и "четырнадцатая"

На трассе Саранск — Ульяновск произошло серьезное ДТП, в результате которого два автомобиля превратились в груду металла. Как стало известно из сообщения СМИ, возле поселка Подлесное Майнского района Ульяновской области столкнулись "Рено Логан" и ВАЗ-2114. Фото с места инцидента наглядно подтверждает эту информацию.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, под Саранском произошло смертельное ДТП. Инцидент случился в Лямбирском районе возле с. Болотниково, где шофер на "Киа" выехал на "встречку" и протаранил "Фольксваген".

В результате происшествия на месте скончался виновник ДТП, водитель немецкой иномарки госпитализирован.

Источник: Ulpravda.ru