СК Мордовии проверяет информацию о нападении бродячих собак на 13-летнюю девочку

Следственный комитет Мордовии ведет доследственную проверку по факту нападения бродячих собак на ребенка. Ранее такая информация появилась в некоторых СМИ.

Из сообщений следовало, что в парке Ленинского района несколько собак набросились на 13-летнюю девочку, которая пробегала мимо по дорожке. Животные успели укусить ребенка за ногу, прежде чем их отогнал другой прохожий.

"В ходе проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение не только в части причиненного вреда здоровью девочки, но и будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Саранска", - говорится в сообщении СКР по РМ.

Источник: mordovia.sledcom.ru