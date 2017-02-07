Мэр Саранска запретил коммунальщикам превращать троллейбусы в "передвигающиеся сугробы"

Мэр Саранска Петр Тултаев порекомендовал руководителям транспортных предприятий города более бережно относиться к автобусам и троллейбусам. Ранее в Интернете появилось занятное видео с метелью в саранском троллейбусе №5. Ролик стремительно набирает тысячи просмотров и становится крайне популярным. Однако Тултаева такая популярность Саранска отнюдь не радует.

"Несмотря на то, что городские автобусы и троллейбусы ночуют на открытом воздухе в любую погоду, превращать их в передвигающиеся сугробы не нужно. Снег с крыш нужно счищать", - отметил Тултаев.

Кроме того, было отмечено, что личный автотранспорт, который зимой оказался бесхозным и превратился в сугроб, будут эвакуировать, так как он мешает работе коммунальщиков по расчистке улиц.

Источник: adm-saransk.ru