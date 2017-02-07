В Мордовии в 13-й раз пройдет всероссийская гонка "Лыжня России"

Традиционная всероссийская гонка "Лыжня России – 2017" пройдет в Мордовии 12 февраля. В регионе-13 на старт выйдут около 5 тысяч человек. Всего же по России на лыжи в этот день станут более 1,5 млн человек в возрасте от 12 до 70 лет, заявляют организаторы.

Впервые "Лыжня России" была проведена в 1982 году. С тех пор мероприятие стало ежегодным и постепенно завоевало признание в регионах страны. Так, в Мордовии "Лыжня" в 2017 году пройдет в 13-й раз. В этот раз она вновь пройдет на лыжно-биатлонном комплексе.

Чтобы поучаствовать в этой гонке, необходимо пройти предварительную регистрацию. Для этого необходимо только лишь определиться с возрастной категорией, в которую вы хотите заявиться: юниоры (до 17 лет), мужчины (от 18 лет) или женщины (от 18 лет). Кроме того, необходимо иметь допуск от врача.

Источник: izvmor.ru