Петр Тултаев недоволен тем, что частные перевозчики Саранска долго спят по утрам

Глава администрации Саранска Петр Тултаев выразил недовольство по поводу графика работы частных перевозчиков. По его мнению, "частники" слишком долго спят.

Тултаев привел сравнительную статистику. Так, если муниципальный транспорт выходит на маршруты в 5:30 утра, то частные перевозчики позволяют себе подтягиваться не ранее 6:30, нарушая положения заключенного с ними контракта. А ведь на долю "частников" приходится 422 единицы транспорта в столице Мордовии. В связи с этим по утрам на остановках возникает небывалый ажиотаж и давки.

"Такое самовольное поведение частников не должно остаться без внимания. Наши ноги и глаза - самый лучший ГЛОНАСС для недобросовестных работников транспортных предприятий. Их работа должна быть систематизирована. Страдают же простые люди", - сказал Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru