В Ковылкинском районе рецидивист, осужденный за убийство мужчины, порезал еще и его брата

Житель Ковылкинского района Мордовии нанес ножевые ранения 28-летнему мужчине. Примечательно, что ранее злоумышленник был осужден за убийство брата потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в полицию обратились врачи местной больницы. Они поведали, что к ним поступил пациент с колото-резаными ранами.

По подозрению в нападении полицейские задержали безработного 51-летнего рецидивиста. Оказалось, что он пришел домой к пострадавшему якобы для простого разговора. Из-за того, что пожилой мужчина ранее получил тюремный срок за убийство брата хозяина дома, между мужчинами и возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый решил, видимо, добить все семейство и нанес ножевое ранение еще одному брату.

В отношении нападавшего возбуждено новое уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф