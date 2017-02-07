С улиц Саранска будут эвакуировать машины, мешающие уборке снега

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился эвакуировать с улиц города те автомобили, которые мешают коммунальным службам убирать снег. В Пролетарском районе больше всего таких машин собрано на улицах Семашко, Есенина и Солнечная. В Октябрьском – на улицах Сущинского и Т. Бибиной.

Тултаев отметил, что автомобили придется на некоторое время эвакуировать, дабы появилась возможность закрыть улицы на некоторое время и произвести там уборку. Он также попросил сотрудников Госавтоинспекции не быть безучастными и помочь коммунальщикам с эвакуацией.

Как сообщалось ранее, Петр Тултаев порекомендовал руководителям транспортных предприятий города более бережно относиться к автобусам и троллейбусам.

Источник: izvmor.ru