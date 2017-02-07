Поисковики из Мордовии прошли курсы повышения квалификации

Руководители поисковых объединений из разных регионов России прошли курсы повышения квалификации в Оренбурге. Участие в мероприятии приняли представители Самарской и Оренбургской области, Пермского края, Республик Татарстан и Башкортостан, а также Мордовии.

Поисковики прослушали лекционный курс по истории Великой Отечественной войны, археологии, туризму, автономному выживанию в природе. Преподаватели Оренбургского государственного медицинского университета, на базе которого и прошли курсы, провели занятия по антропологии и первой медицинской помощи.

Также для поисковиков были проведены занятия по военной археологии, документированию и фотофиксации результатов поисковых работ и работе с сайтом.

Источник: izvmor.ru