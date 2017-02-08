В Саранске 24-летняя рецидивистка зарезала собутыльника

Жительницу Саранска будут судить за убийство своего знакомого во время застолья. Инцидент произошел в квартире на проспекте 50 лет Октября.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, ранее судимая 24-летняя девушка распивала со своей будущей жертвой алкоголь. В ходе этого занятия между парочкой возникла ссоре. В пылу конфликта девушка схватила нож и несколько раз ударила им 47-летнего собутыльника. Мужчина успел позвонить родственникам, после чего скончался на месте ЧП.

Полицейские задержали подозреваемую. Девушка признала свою вину, написала явку с повинной и выдала правоохранителям нож, который после совершения преступления спрятала в сугробе около дома.

Источник: 13.мвд.рф