Очередная фальшивка попала в Мордовию из Московской области

В Мордовии изъяли очередную фальшивую купюру. Сообщение об обнаружении фальшивки поступило в саранскую полицию из управления инкассации.

Как сообщили в МВД по РМ, поддельной оказалась банкнота номиналом 1000 рублей серии гТ № 3726825, образца 1997 года (модификации 2004 года). Фальшивку при покупке предъявила 57-летняя женщина. Она была задержана и поведала, что купюру получила на сдачу в одном из магазинов Московской области.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в одном из банков Саранска была обнаружена фальшивая купюра номиналом в 1000 рублей. На место происшествия прибыли полицейские, которые изъяли банкноту серии ьН № 3702862, образца 1997 года (модификации 2004 года).

Источник: 13.мвд.рф