Мордовия поднялась на 6 позиций в "Рейтинге инновационного развития регионов России"

Республика Мордовия заняла 14-е место в "Рейтинге инновационного развития регионов России". Таким образом, регион-13 вошел в группу средне-сильных инноваторов, поднявшись сразу на 6 позиций по сравнению с прошлым годом.

"Рейтинг подтверждает имидж Мордовии как региона, интересного для креативного бизнеса, который ориентируется на долговременное опережающее развитие. Мы продолжим создавать инновационную инфраструктуру", - отметил глава Мордовии Владимир Волков.

В тройку лидеров традиционно вошли Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Это трио неизменно лидирует на протяжении всех лет, когда составлялся рейтинг. В последней версии рейтинга Москва стала лидером, Петербург – вторым, Татарстан – третьим.

Источник: izvmor.ru