В Рузаевке "накрыли" магазин, продававший свинину в антисанитарных условиях

Специалисты мордовского отделения Россельхознадзора проверили один из магазинов Рузаевки, где нашли грубые нарушения ветеринарного законодательства при продаже свинины. В частности, мясо поступало в торговую точку без сопроводительных документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого туши разделывались, хранились и продавались в антисанитарных условиях, на прилавок мясо попадало без каких-либо маркировок, а на упаковках не было дат изготовления, информации о сроках годности. Также в магазине продавался изготовленный в домашних условиях фарш, качество которого владелец-предприниматель подтвердить также не смог.

В общей сложности нарушитель оштрафован на 33 тысячи рублей.

Источник: ursn-rm.ru