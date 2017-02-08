В Саранске дошколята вышли на лыжню

В Саранске воспитанники детского сада № 90 решили провести последний зимний месяц, катаясь на лыжах.

Сообщается, что детки подготовительных групп совместно с воспитателями вышли на лыжню, с удовольствием принимали участие в лыжных гонках, разгоняясь на спортивной площадке сада.

Отметим, что лыжные прогулки остаются одним из самых легкодоступных и обожаемых детьми видов физической активности в зимнее время. Это не только лишь польза для физического здоровья детей, однако и для его эмоционально-психического состояния. Так, в этот раз у детей была масса позитивных эмоций, а превосходное настроение сохранялось целый день.

Источник: izvmor.ru