В честь Дня защитника Отечества в Саранске пройдет праздничный вечер

Во Дворце культуры Саранска 16 февраля пройдет праздничный вечер "Спешим поздравить Вас". Он будет посвящен приближающемуся Дню защитника Отечества. Начало праздника – в 16:00.

Солисты и коллективы ДК порадуют всех собравшихся своим творчеством, а главные виновники торжества могут либо рассчитывать, что их пригласят на "белый танец", либо получат возможность проявить инициативу самостоятельно. Напомним, что в Мордовии второй год подряд реализуется социальный проект "Здоровье - танцы круглый год", в рамках которого для людей старше 50 лет раз в месяц организовываются танцевальные вечера.

Как сообщалось ранее, в Саранске полным ходом идет подготовка к большому Сретенскому балу, который состоится 19 февраля.

Источник: izvmor.ru