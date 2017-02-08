В МЧС по РМ сменился номер "телефона доверия"

В ГУ МЧС России по РМ изменился номер "телефона доверия".

Как стало известно, теперь новый номер это 8 (8342)288-700. Звонки, как и раньше, принимаются в круглосуточном режиме.

Ответы на вопросы консультативного и справочного характера предоставляются сразу же в устной форме. В случае, если же проблема потребует более тщательного рассмотрения, по нему в письменном виде составляется заявление на имя начальника ГУ МЧС России по РМ, который своим решением назначает должностное лицо, ответственное за осуществление разбирательства по сути обращения.

Отметим, что в 2016 году на "телефон доверия" ГУ МЧС по РМ поступило более тысячи звонков.

Источник: izvmor.ru