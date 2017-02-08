Жительница Мордовии ответит за убийство мужа

СКР по РМ закончил расследование уголовного дела в отношении 57-летней жительницы п. Комсомольский, обвиняемой в убийстве по неосторожности.

Сообщается, что в сентябре 2016 года между обвиняемой и ее пьяным супругом началась борьба и они обменялись ударами. Обиженная женщина нанесла ему ряд ударов кухонным ножом. На следующий день муж был госпитализирован, где скончался от полученных ран.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что уроженку Саранска будут судить за убийство своего знакомого во время застолья. Инцидент произошел в квартире на проспекте 50 лет Октября.

Источник: izvmor.ru