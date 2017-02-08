В поселке под Саранском горел дом: пострадал 1 человек

В пригороде Саранска, поселке Пушкино, произошел пожар в частном жилом доме. В результате инцидента пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент произошел поздно вечером 6 февраля. О состоянии пострадавшего человека информации нет, его личность также остается загадкой.

Специалисты выясняют причину возгорания, подробности уточняются.

Как сообщалось ранее, в Мордовии в течение одного дня произошли 3 пожара в банях. Инциденты случились в Ельниках, Лямбире и поселке Красномайск в Кочкуровском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru