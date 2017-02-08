Весной в Мордовии будет установлено более 200 новых почтовых ящиков

В Мордовию прибыли более 200 новых почтовых ящиков. Они предназначены для сбора простых писем и почтовых карточек, сообщила пресс-секретарь Управления Федеральной почтовой службы по РМ Марина Челак.

"Ящики отличаются долговечностью, удобством в эксплуатации и более низкой стоимостью при производстве. Кроме того, они имеют легкий вес и небольшие габариты", - подчеркнула Челак.

Ящики выполнены в разных цветах: синие - для отправки писем по всей России, красные – для корреспонденции по городу. Выемку писем из ящиков можно произвести как вручную, так и с помощью специальной рамки (механическая выемка). На фасаде каждого ящика закреплен герб Почты России, покрытый белой краской.

Новые ящики будут установлены весной на улицах городов и сел РМ, а также в отделениях почтовой связи. Пять красных ящиков разместят в почтовых отделениях с новым форматом обслуживания, 115 синих ящиков с механической выемкой - в Саранске и Рузаевке, остальные – синие с ручной выемкой – в райцентрах и сельской местности.

Источник: izvmor.ru