Смертельный пожар в Саранске: в огне погиб один человек

В саранском поселке ТЭЦ — 2 во вторник утром, 7 февраля, произошел пожар, в результате которого погиб человек. Инцидент случился в доме на улице Кооперативная.

Как сообщили в МЧС Мордовии, пожарные потушили пламя, однако при разборе завалов обнаружили тело.

Обстоятельства гибели и причина пожара сейчас выясняются. Личность жертвы пока что не установлена.

Как сообщалось ранее, в пригороде Саранска, поселке Пушкино, произошел пожар в частном жилом доме. В результате инцидента пострадал один человек.

Пожар произошел поздно вечером 6 февраля. О состоянии пострадавшего человека информации нет, его личность также остается загадкой.

Источник: 13.mchs.gov.ru