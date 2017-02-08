Определился стартовый состав "Мордовии" на контрольный матч с "Кызылташем"

Стал известен стартовый состав саранской "Мордовии" на товарищеский матч против ялтинского "Кызылташа". Исполняющий обязанности главного тренера Марат Мустафин отдал предпочтение такому сочетанию игроков: Леонов, Лебедев, Сабитов, Осипов, Анд. Иванов, Кренделев, В. Сысуев, Деобальд, Захарченко, Петров, Лукьянов.

Поединок должен начаться в 11:30 мск.

"Кызылташ" - первый в своем роде крымско-татарский футбольный клуб. Его президентом и идейным вдохновителем является известный ялтинский бизнесмен Альберт Куршутов. В 2016 году "Кызылташ" принимал участие в открытом чемпионате Крыма среди любительских команд (первая лига Крыма), а также в розыгрыше Кубка Крымского футбольного союза.

Источник: fc-mordovia.ru