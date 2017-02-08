Кренделев: Надеюсь, что весной "Мордовия" будет отличаться командной игрой

Полузащитник "Мордовии" Александр Кренделев рассказал о ситуации в команде, а также выразил надежду, что весной он и его партнеры будут показывать командный футбол.

"Все прекрасно понимают, в какой непростой ситуации мы оказались. Тренерский штаб настраивает нас на достижение результата в каждом матче. У нас достаточно опытных футболистов, которые могут в отдельных играх повести команду за собой. Но я надеюсь, что в весенней части сезона мы будем отличаться командной игрой", - приводит слова Кренделева пресс-служба "Мордовии".

Напомним, что сегодня, 8 февраля, "Мордовия" проведет контрольный матч с ялтинским "Кызылташем". Начало поединка - в 11:30 мск.

Источник: fc-mordovia.ru