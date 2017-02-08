Подробности рокового пожара в саранском поселке ТЭЦ - 2: погибшим оказался 62-летний хозяин дома

Стали известны подробности смертельного пожара, который произошел 7 февраля в саранском поселке ТЭЦ – 2. Напомним, что на улице Кооперативная загорелся жилой дом. В результате инцидента погиб один человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, когда в доме начался пожар, в нем находились три человека, которые распивали спиртное: 62-летний хозяин дома, а также мужчина и женщина, пришедшие в гости. Гости выбежали на улицу, не успев надеть верхнюю одежду, а вот хозяин остался внутри постройки. Его труп и нашли спасатели, когда потушили огонь и начали разбирать завалы.

Со слов соседей, погибший мужчина жил один и часто употреблял алкоголь. Что касается очага пожара, то он находился внутри помещения.

К моменту приезда огнеборцев у дома полыхала крыша, также существовала угроза перехода пламени на соседний жилой дом, стоящий примерно в 6 метрах. Сотрудникам МЧС удалось спасти от уничтожения большую часть дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru